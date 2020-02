Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: PKW auf Abwegen

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Mainzer Straße geriet der Fahrer eines PKWs am Samstagnachmittag in die Bredouille. Der Mann fuhr mit seinem Crossover-Modell, laut Herstellerangaben also ein Kompaktwagen "im SUV-Look mit erhöhter Bodenfreiheit", auf einen Findling und kam dort fest, so dass das Fahrzeug aus eigener Kraft nicht mehr bewegt werden konnte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten weder an Fahrzeug noch Stein Beschädigungen feststellen. Vom vermittelten Abschleppunternehmen wurde der PKW vom Stein heruntergehoben und auf diese Weise geborgen. |pvd

