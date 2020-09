Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schwenningen (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es heute Nacht (20.09.2020), zw. 00 Uhr und 03:30 Uhr, in Villingen-Schwenningen in der Enzstraße, Höhe dem Anwesen Nr. 30. Ein bislang unbekannter Pkw streifte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Caddy mit Balinger Zulassung. Am Caddy entsteht nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeugs festgestellt werden. Die Polizei erhofft sich hiervon weitere Erkenntnisse die zur Ermittlung des Verursachers führen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sollten sich beim Polizeirevier Schwenningen, unter Telefon 07720 85000, melden.

