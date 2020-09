Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gebäudebrand nach Verpuffung

Niedereschach / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22 Uhr in Niedereschach in der Schramberger Straße zu einem Brandgeschehen, wo es in der Folge zu einem Gebäudevollbrand kam. Zur Brandursache dauern die Ermittlungen derzeit noch an, offensichtlich kam es beim Heizen eines Ofens zu einer Verpuffung. Im Anschluss kam es zu einem Brandausbruch, welcher zu einem Vollbrand des Gebäudes führte. Das ältere Bauernhaus brannte hierbei aus, der Bewohner konnte unverletzt das Gebäude verlassen. Für die Feuerwehr gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, versteckte Glutnester loderten wiederholt auf, so dass mit einem Bagger der Dachstuhl abgetragen werden musste, um schlussendlich das Feuer bekämpfen zu können. Der Gesamtschaden am Gebäude wird auf ca. 150 000.- EUR beziffert. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an, die Schramberger Straße musste hierzu entsprechend gesperrt werden.

