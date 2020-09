Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Auseinandersetzung in der Parkanlage Nägelesgraben

Rottweil (ots)

In Rottweil kam es am Freitagabend gegen 19.20 Uhr in der Parkanlage Nägelesgraben zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden zwei Männer im Alter von 32 und 35 Jahren durch einen 27-jährigen Tatverdächtigen angegriffen und nicht unerheblich verletzt. Weiterhin wurde festgestellt, dass einem der Angegriffenen durch den Täter das Handy entwendet wurde. Der Täter konnte noch vor Eintreffen der Polizei flüchten, ein alarmierter Rettungswagen kümmerte sich um die verletzten Personen. Aufgrund von Hinweisen und Ermittlungen der Polizei konnte der Tatverdächtige identifiziert werden. Zur Klärung dieser Tat werden mögliche Zeugen des Vorfalls gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter der Nr. 0741/477-410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Harald Klaiber

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell