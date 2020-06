Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: versuchter Einbruch

Haßloch (ots)

Zwischen Dienstag, 02.06., 16.00 Uhr, und Mittwoch, 03.06., 08.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Büro in der Langgasse in Haßloch, zwischen Einmündung Parkstraße und Taubengasse, einzubrechen, indem sie das Fenster des zentralen Büros sowie ein Fenster eines Lagerraums im Erdgeschoß aufzuhebeln versuchten, was aber nicht gelang. Außer einer geringfügigen Beschädigung der beiden Fenster kam es nicht zu weiteren Schäden.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen oder von Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

