Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vierte Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 18.09.2020 zum Tötungsdelikt in Tuttlingen

Tuttlingen (ots)

Zu dem Tötungsdelikt am Dienstagmorgen in der Tuttlinger Innenstadt (wir berichteten bereits / www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4709400 ) sucht die Polizei nach Personen, die sich am Dienstag im Zeitraum von 04.30 Uhr und 06.00 Uhr im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) aufgehalten haben. Es wird gebeten, dass sich diese beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, melden.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt Herr Grundke, Tel. 0741/243-2883

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeikommissarin Sandra Kratzer, 07531/995-1016

