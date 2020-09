Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Achdorf Schwarzwald-Baar-Kreis) Zigarettenautomat aufgebrochen (15.09.2020)

Blumberg (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Aufbruch eines Zigarettenautomats, der bereits zwischen Samstag letzter Woche und Dienstag in der Lindenstraße begangen wurde. Unbekannte beschädigten einen Automaten und konnten daraus Zigaretten im Wert von rund 80 Euro stehlen. Der Schaden am Zigarettenautomat beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 41066, in Verbindung zu setzen.

