Schwarzwald-Baar-Kreis) Heizöl ausgelaufen (17.09.2020)

Schönwald (ots)

Zu einem Ölunfall kam es gestern gegen 9.30 Uhr in der Robert-Schumann-Straße. Beim Beliefern eines Wohnhauses mit Heizöl liefen am Tankfahrzeug rund 200 Liter Heizöl aus. Das Öl gelangte über einen Regenwasserkanal in ein oberirdisches Gewässer, wo es die Feuerwehr mit Ölsperren auffing. Dadurch konnte eine Umweltbeeinträchtigung größtenteils vermieden werden. Der verschmutzte Regenkanal musste von einer Spezialfirma gereinigt werden. Wie es zum Auslaufen des Öls kam, muss noch ermittelt werden.

