Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Vorfahrt einer Fahrradfahrerin missachtet (17.09.2020)

Singen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 43-jährige Radfahrerin am Donnerstag gegen 08.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Friedinger Straße / Koloniestraße. Ein von der Koloniestraße kommender 25-jähriger Fahrer eines BMW wollte nach links in die Friedinger Straße abbiegen und übersah hierbei die entgegenkommende Radfahrerin. Die Friedinger Straße ist eine Einbahnstraße, ist aber für den Radverkehr in die Gegenrichtung zugelassen. Bei der Kollision stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen an Händen und Beinen zu. Mit dem Rettungsdienst wurde die 43-jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

