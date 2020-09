Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betriebserlaubnis am Auto erloschen (17.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Polizeistreife aufgefallen ist ein 57-Jähriger, der am Donnerstag gegen 17 Uhr mit einem Audi in der Straße "Am Hoptbühl" unterwegs war. Am Auto waren abgedunkelte Rücklichter eingebaut, die nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind. Während den Audifahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet, ermittelt die Polizei auch gegen den Hersteller der Rücklichter. Dieser hatte durch das Einprägen einer falschen Genehmigungs-Nummer deren Zulässigkeit im Straßenverkehr vorgetäuscht.

