Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in ein Hotel

Dahn (ots)

Am Donnerstag, um 03:10 Uhr, versuchten zwei Täter zwei Türen und ein Fenster an einem Hotel in der Eybergstraße aufzuhebeln. Eine Überwachungskamera dokumentierte die vergeblichen Bemühungen der Täter. Aufgrund der Bildqualität kann zunächst nur festgestellt werden, dass es sich um zwei Männer zwischen 55 und 65 Jahren gehandelt hat. Beide Personen sind gut gekleidet und scheinen bei der Tatausführung alkoholisiert zu sein. Eine Person ist von auffallend fülliger Statur mit Halbglatze und Schnauzbart. Der zweite Täter ist etwas schmächtiger mit dunklem Kurzhaarschnitt. Der verursachte Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

