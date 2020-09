Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Geschädigter eines Verkehrsunfalls gesucht (12.09.2020)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht den Halter eines weißen Pkw, der am Samstag gegen 10.30 Uhr in der Parkgarage Augustinerplatz auf der Ebene A, gleich nach der Einfahrt links, sein Fahrzeug abgestellt hat. Eine 22-jährige Autofahrerin streifte bei dem Versuch in eine Parklücke zu fahren den abgestellten Pkw. Sie suchte zunächst einen anderen Parkplatz, als sie zum Unfallort zurückkam, stellte sie fest, dass der weiße Pkw dort nicht mehr stand. Zur Schadensregulierung bittet nun die Polizei den Halter des gesuchten beschädigten Fahrzeugs, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

