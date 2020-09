Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin kollidiert mit abbiegendem Lkw

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die 41-Jährige hatte gegen 14.00 Uhr den Radweg an der Münsterstraße in Richtung Rhede befahren. Als die Rhederin die Robert-Bosch-Straße querte, kam es zur Kollision mit einem Lkw: Ein 31-jähriger Kerpener war damit von der Münsterstraße nach rechts in die Robert-Bosch-Straße abgebogen und hatte dabei den Radweg überfahren. Er setzte seine Fahrt zunächst fort - eine Zeugin folgte ihm mit ihrem Wagen und machte den Lkw-Fahrer auf das Unfallgeschehen aufmerksam, das er nach eigenen Angaben nicht bemerkt hatte. Daraufhin kehrte er zur Unfallstelle zurück. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

