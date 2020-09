Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - DNA-Treffer bringt Erfolg

Ahaus (ots)

Der genetische Fingerabdruck brachte den Erfolg: Er führte die Beamten der Kripo in Ahaus zu einem 36-Jährigen - er steht im Verdacht, am 04.09.2019 eine Drei-Liter-Flasche Whiskey aus einem Getränkemarkt in Wüllen entwendet zu haben. Der Täter hatte zunächst die Flucht mit einem Fahrrad ergriffen. Ein Zeuge hatte das Rad festgehalten, der Täter lief zu Fuß weiter. Zurück blieb neben dem Rad auch eine leere Getränkedose. Der Tatverdächtige ist für die Polizei kein Unbekannter: Er sitzt derzeit wegen eines anderen Vergehens in der Justizvollzugsanstalt Münster in Untersuchungshaft.

