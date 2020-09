Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Baumaschinen entwendet

Borken (ots)

Mehrere Arbeitsmaschinen gestohlen haben Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Borken. Die Täter hatten sich Zugang auf das Gelände einer Baustelle am Butenwall verschafft. Dort brachen seinen Baucontainer auf. Die Unbekannten entwendeten daraus einen Laser mit Stativ, eine Motorflex der Marke Stihl, einen Stemmhammer der Marke Hitachi, eine Akkubohrmaschine sowie eine Akkuflex mit drei Akkus. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

