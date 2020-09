Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Riskantes Überholmanöver hat Folgen

Reken (ots)

Die rücksichtslose Fahrweise eines Unbekannten hat am Dienstag in Reken zu einem folgenreichen Unfall geführt. Ein grau lackierter Ford Tourneo mit Coesfelder Kennzeichen war gegen 13.55 Uhr auf der Landesstraße 608 aus Richtung Gescher-Hochmoor in Richtung Reken unterwegs. Der Unbekannte überholte in Höhe der Einmündung Papendyk trotz Gegenverkehr einen vorausfahrenden Lkw. Ein entgegenkommender 43-jähriger Autofahrer aus Coesfeld konnte eine Kollision nur durch eine Vollbremsung verhindern. Ein hinter ihm fahrender 56-jähriger Gescheraner prallte auf den Vorausfahrenden. Der Unbekannte entfernte sich - zurück blieb ein Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von circa 9.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

