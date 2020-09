Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Versicherungsbüro eingestiegen

Gronau (ots)

Zwei Laptops haben Einbrecher in Gronau erbeutet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Unbekannten ein auf Kipp stehendes Fenster, um sich Zugang in das Gebäude an der Pfarrer-Reukes-Straße zu verschaffen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.50 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

