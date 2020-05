Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrerin kollidiert in Harpstedt mit Reh und verletzt sich schwer

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 21. Mai 2020, befuhr eine 51-jährige Frau aus Delmenhorst um 15:05 Uhr, mit ihrem Motorrad die Nordstraße in Richtung Prinzhöfte. Als ein Reh die Fahrbahn überquerte, kollidierte sie mit dem Tier. Die Kradfahrerin stürzte mit ihrem Fahrzeug und schleuderte circa 100 Meter über die Fahrbahn. Die 51-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe der Sachschäden sind derzeit nicht bekannt.

