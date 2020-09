Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Schwenningen (ots)

Am Samstagabend meldete sich ein Geschädigter Fahrzeughalter auf dem Polizeirevier Schwenningen, um Anzeige wegen Unfallflucht zu erstatten. Er hatte seinen Pkw BMW M140i in der Zeit von Freitag, 18.09.2020, 23 Uhr bis Samstagabend, 19.09.2020, 18:10 Uhr, an den Örtlichkeiten in Villingen-Schwenningen, in der Wannenstraße und am E-Center Parkplatz in Bad Dürrheim, Schwenninger-Straße, abgestellt. An einer der beiden Örtlichkeiten touchierte ein bislang unbekannter Pkw den BMW an der vorderen rechten Fahrzeugseite und beschädigt diesen nicht unerheblich. Am BMW konnte blauer Lackantrag festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sollten sich beim Polizeirevier Schwenningen, unter Telefon 07720 85000, melden.

