Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerpunktkontrollen zur Maskenpflicht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim / Kreiensen, Stadtgebiet, Mittwoch, 02.09.20, 07.00 Uhr - 13.45 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 02.09.20, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 13.45 Uhr führten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in Bad Gandersheim und Kreiensen Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Maskenpflicht im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung durch den öffentlichen Personen Nahverkehr durch. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass sich die beförderten Schüler vorbildlich an die Einhaltung der Maskenpflicht halten. Lediglich im Bereich von Bushaltestellen, in denen das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ebenfalls vorgeschrieben ist, mussten die Beamten einige Bürger auf die Einhaltung hinweisen.

