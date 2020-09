Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein Pkw-Fahrer aus einem Einbecker Ortsteil befuhr am Mittwoch, 02.09.2020, gegen 10.30 Uhr die Kreisstraße 510 von Pinkler in Richtung Einbeck. Als er die Straße dann nach links in Richtung der Mülldeponie verlassen wollte, kam es mit einem nachfolgenden Pkw, der im Begriff war, ihn zu überholen, zum Zusammnestoß. Der Fahrer dieses Fahrzeugs, ein 41-jähriger Moringer, wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auch ca. 1200,- Euro.

