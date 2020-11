Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Diebe entleeren Milchtank

RhedeRhede (ots)

Auf Milch abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Rhede - und das sicherlich nicht als kleinen Muntermacher: Rund 1.600 Liter entwendeten die Täter im Stadtteil Vardingholt aus einem Tank. Das Geschehen spielte sich auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Gronauer Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

