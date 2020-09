Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Motorradunfall - Fahrer und Sozia leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Motorradunfall haben sich am Dienstagmittag, 29.09.2020, auf einer Straße bei Grafenhausen der Fahrer und die Sozia leicht verletzt. Gegen 14:10 Uhr war der 54-jährige Mann mit seiner BMW auf der Verbindungsstraße zwischen Bulgenbach und Heidenmühle auf einem stark abschüssigen Abschnitt in einer Kurve auf Rollsplitt zu Fall gekommen. Der Fahrer und seine 64 Jahre alte Mitfahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt. Die Gefahrenstelle war durch Straßeninstandsetzungsarbeiten entstanden, eine entsprechende Beschilderung war vorhanden. Am Motorrad entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

