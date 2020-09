Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Kältemittel tritt in Einkaufsmarkt aus - Verkaufsraum evakuiert

Freiburg (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße von Fahrnau kam es am Montag, 28.09.2020, gegen 18.10 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz. Kältemittel war aus dem Kühlkreislauf ausgetreten und vernebelte dadurch die Kellerräumlichkeiten. Sicherheitshalber räumte die Feuerwehr Schopfheim und Wiechs den Verkaufsraum, bis der Kellerraum entlüften war. Nach Abschluss der Maßnahme wurde der Verkaufsraum wieder frei gegeben. Auslöser für den Kälteaustritt war vermutlich ein technischer Defekt. Die zuständige Firma kümmerte sich unverzüglich darum. Sachschaden entstand keiner. Die Feuerwehren Schopfheim und Wiechs waren mit neun Fahrzeugen und 32 Mann vor Ort.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell