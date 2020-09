Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Roller-Fahrer übersehen - schwer verletzt mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Roller-Fahrer kam es am Dienstag, 29.09.2020, gegen 05.20 Uhr, auf der B 317 in Höhe Hausen. Ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Ford schloss auf einen vorausfahrenden 57-jährigen Rollerfahrer auf. Kurz vor der neuen Zufahrt Hausen -Nord übersah der Ford-Fahrer den Roller-Fahrer und fuhr auf diesen auf. Der Roller-Fahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Kantonsspital nach Basel geflogen. An seinem Peugeot-Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, am Ford von 4000 Euro. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell