Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/ Steinen: Unfall mit Rettungswagen

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen im Einsatz kam es am Dienstag, 29.09.2020, gegen 09.30 Uhr, auf der B 317 zwischen Steinen und Lörrach. Die Bundesstraße befuhr der Rettungswagen mit Martinshorn und Blaulicht. An der Einmündung Schopfheimer Straße wollte die Besatzung nach links abbiegen und ordnete sich dazu auf den Abbiegestreifen ein. Ein entgegenkommender 53 Jahre alter Mann in seinem Suzuki soll seine Geschwindigkeit deutlich verringert haben, weshalb der Fahrer des Rettungswagens abbog. Beim Abbiegevorgang kam es allerdings zu einem harten Streifvorgang der beiden Fahrzeuge. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt so wie auch ein Patient und ein Sanitäter im hinteren Teil des Rettungswagens. Alle waren angegurtet beziehungsweise fixiert, ihnen ist nichts passiert. Der Patient wurde anschließend durch einen anderen Rettungswagen weitertransportiert.

md/ma

