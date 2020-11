Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher in Firmenhalle

GronauGronau (ots)

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Firmenhalle in Gronau und entwendeten zwei gebrauchte Mercedes-Motoren und einen Schranktresor. Das an der Straße Alter Postweg gelegene Gebäude suchten die Täter in der Zeit von Donnerstag, 19.00 Uhr, bis Freitag, 08.45 Uhr, auf. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

