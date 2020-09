Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall verursacht

Landau (ots)

Unter dem Einfluss von Cannabis stand ein 23 - jähriger Autofahrer, welcher am Mittwochmittag gegen 16.20 Uhr einen Auffahrunfall im Südring verursachte. Eine 30 - jährige Autofahrerin musste am Kreisverkehr verkehrsbedingt warten, der nachfolgende Unfallverursacher erkannte dies zu spät und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme war der 23 - Jährige sichtlich nervös, im weiteren Verlauf beichtete er den Beamten, dass er am Vorabend einen Joint mit Cannabis geraucht hatte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer musste zur Blutprobe. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

