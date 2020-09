Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drei platte Reifen...

Germersheim (ots)

...sind das Ergebnis einer Sachbeschädigung am Dienstagabend in Germersheim. Im Zeitraum von 19:25 Uhr bis 22:00 Uhr zerstach ein bisher unbekannter Täter drei Reifen eines Ford Fiesta, der ordnungsgemäß vor der Richard-von-Weizsäcker-Realschule in der August-Keiler-Straße geparkt war.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

