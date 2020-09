Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Langfinger nutzt günstige Gelegenheit

Germersheim (ots)

Zwei Trinkgeldkassen erbeutete ein noch unbekannter Täter am Mittwochmorgen in Germersheim. Gegen 10:00 Uhr betrat dieser ein Friseurgeschäft in der Oberamtsstraße und entwendete die beiden Trinkgeldkassen vom Tresen des Geschäftes, während sich die Mitarbeiterin kurzzeitig in einem Nebenraum befand.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

