POL-PDLD: Edenkoben - Verletztes Kind bei Fahrradunfall

Edenkoben (ots)

Zwei 11-jährige Jungen fuhren gestern Mittag (16.09.20) mit ihrem Fahrrad in der Bismackstraße und kollidierten dort Lenker an Lenker. Ein Kind stürzte zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Das andere Kind fuhr aufgrund des Kontrollverlustes gegen einen geparkten PKW und beschädigten diesen leicht, verletzte sich dabei glücklicherweise aber nicht. Zur Versorgung der Platzwunde wurde der Junge in ein Krankenhaus nach Landau gebracht. Vermutlich kam es zum Unfall, als einer der beiden den anderen überholen wollte.

