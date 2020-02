Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auf frischer Tat ertappt und dann auch noch gesichert - aufmerksamer Zeuge videografiert eine Sachbeschädigung in Jever

Jever (ots)

Am Sonntagabend, 23.02.2020, erscheint ein Geschädigter auf der Wache in Jever, um die Sachbeschädigung seines Fahrrades anzuzeigen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte diesen zuvor am späten Samstagabend, 22.02.2020, gegen 21:20 Uhr an der Schule in der Schützenhofstraße beobachten können.

Aus bislang unbekannten Gründen warf ein Jugendlicher das dort im Fahrradstand abgestellte Fahrrad zu Boden und beschädigte dieses durch mehrfache Fußtritte.

Geistesgegenwärtig griff der Zeuge zu seinem Mobiltelefon, um die Tathandlung und damit auch den Täter videografieren zu können. Das Video spielte der Zeuge dem Fahrzeugeigentümer zu, der daraufhin bei der Polizei Anzeige erstattete.

Die Beamten kannten die videografierte Person, es handelt sich um einen 17-Jährigen aus Jever, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell