POL-WHV: Versuchter Pkw-Aufbruch in Zetel - Zeuge beobachtet zwei verdächtige Personen - Polizei bittet um weitere Hinweise

Zetel (ots)

In der Nacht vom 22. auf den 23.02.2020 schlugen unbekannte die Seitenscheibe eines Pkw in der Urwaldstraße in Neuenburg ein. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Smart, der zuvor liegengeblieben war. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Gegen 02:00 Uhr stellte ein Passant zwei verdächtige Personen auf Fahrrädern in der Nähe des angegangenen Pkw fest.

Die beiden verdächtigen Personen sollen in einem Alter von 20 - 25 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen sein. Einer der beiden soll außerdem einen Der-Tage-Bart und einen grauen Kapuzenpullover getragen haben.

Zeugen, die nähere Angaben zu den beiden Personen bzw. anderweitige Beobachtungen an dem Pkw gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

