Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel (Stand: 23.02.2020, 09:00 Uhr) Zeitraum: 22.02.2020 - 23.02.2020

Varel (ots)

Samstag, 22.02.2020

Trunkenheit im Straßenverkehr

Varel- Am Samstag, dem 22.02.2020, gegen 01.15 Uhr, wurde die Fahrerin eines VW Lupo, die mit dem Pkw auf der Wiefelsteder Straße unterwegs war, kontrolliert. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein am Kontrollort durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille. Der 46-jährigen Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Sie wird sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen müssen.

Sachbeschädigung

Varel- Am Samstag, dem 22.02.2020, gegen 17:50 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass im Bereich Hullenwiesenstraße / Dangaster Straße randaliert werde. Aus einer kostümierten Personengruppe heraus werde versucht, eine Straßenlaterne umzukippen. Eine Laterne sei bereits umgekippt worden. Am Einsatzort konnten zwei beschädigte Straßenlaternen festgestellt werden. Eine der Laternen war umgekippt und in einen Weidezaun gestürzt. Es wurden Personalien angetroffener Personen festgestellt. Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Zeugen, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben sollten, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Varel, Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Karnevalsumzug verlief Störungsfrei

Varel- Am Samstag, dem 22.02.2020, zwischen 13.11 Uhr und 17:00 Uhr, fand der traditionelle Umzug der Karnevalsgemeinschaft (KG) Waterkant statt. Trotz Dauerregens und Wind war ein reger Besucherandrang zu verzeichnen. Der gesamte Umzug, mit über 60 Fußgruppen und Motivwagen verlief planmäßig und störungsfrei.

