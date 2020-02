POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 21.02. - 23.02.2020 Pressebericht des PK Jever vom 21.02. - 23.02.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Jever (ots)

Einbruchdiebstahl aus Wohnhaus In der Zeit von Montag, 17.02.2020 bis Samstag, 22.02.2020, nutzten bisher unbekannte Täter die Abwesenheit des Eigentümers, brachen die Terrassentür eines Wohnhauses in Hooksiel, Am Südring auf und gelangten so in das Wohnhaus. Eventuelle Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever, Tel. 04461/92110, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung Zwischen Freitag Mittag und Samstag Morgen beschädigten unbekannte Täter die Glaseinfassung der Eingangstür des "Ulrich-Jasper-Seetzen-Hauses" des Mariengymnasiums Jever. Als Tatmittel wurden vermutlich sogenannte TL-Fußplatten (Ständer für mobile Verkehrszeichen oder Bauzäune) verwendet. Eventuelle Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever, Tel. 04461/92110, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Am Samstag, zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr stieß ein Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw in der Marienstraße in Sande. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Eventuelle Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever, Tel. 04461/92110, in Verbindung zu setzen.

