POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, 16.03.2019

1. Angebranntes Huhn löst Feuerwehreinsatz aus Tatort: 65795 Hattersheim, Hans-Riggenbach-Straße Tatzeit: Freitag, 15.03.2019, 11:50 Uhr

Aus einem Mehrfamilienhaus, welches durch 82 Personen bewohnt wird, drang aus einer Erdgeschosswohnung starker dunkler Rauch. Da das Ausmaß der Rauchentwicklung zunächst unbekannt war, rückte sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei mit starken Kräften aus. Glücklicherweise handelte es sich um keinen Brand, sondern um eine starke Rauchentwicklung, die durch Löscharbeiten schnell unterbunden werden konnte. Fahrlässig hatte eine Hausbewohnerin Kochgut auf dem Herd gelassen und begab sich zum Einkaufen. Da bekommt das Wort "Brathähnchen" eine ganz neue Bedeutung. Die Polizei rät niemals Kochgut unbeaufsichtigt zu lassen, geschweige denn die Wohnung bei eingeschaltetem Herd zu verlassen.

2. Ältere Dame wird getäuscht - Vorsicht vor Dienstleistertrick!!! Tatort: 65797 Hattersheim, Hans-Riggenbach-Straße 14 Tatzeit: Freitag, 15.03.2019, 14:45 Uhr

Unter dem Vorwand die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen zu wollen, verschafften sich zwei dreiste Trickbetrüger Zugang zur Wohnung einer 80-Jährigen. Geschickt verwickelte einer der vermeintlichen Handwerker die alleinstehende Dame in ein Gespräch. In der Zwischenzeit durchsuchte die Begleitperson die anderen Wohnräume nach Wertgegenständen. Ob die Diebe fündig wurden, ist derzeit nicht bekannt. Beschrieben werden die falschen Handwerker wie folgt: männlich, zwischen 1,75m und 1,80m groß, ausländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, dunkel bekleidet. Auffällig war, dass einer der Täter eine Warnweste trug.

Wer ebenfalls Opfer eines Betruges geworden ist oder Angaben zu den Tätern machen kann wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden (06192/2079-0)

3. Seitenspiegel mutwillig beschädigt Tatort: 65439 Flörsheim, Hans-Böckler-Straße Tatzeit: Samstag, 16.03.2019; 00:53 Uhr

An zwei Fahrzeugen, einem Opel Adam und einem Opel Astra, welche am Straßenrand abgestellt waren wurden jeweils der rechte Außenspiegel durch Gegentreten beschädigt. Ein Zeuge hörte einen lauten Schlag und sah zwei Jugendliche in Nähe der Fahrzeuge. Als der Zeuge die Jugendlichen ansprach, ergriffen diese die Flucht. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, kontaktiert bitte die Polizei in Flörsheim unter 06145 54760.

