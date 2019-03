PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, den 15.03.2019

Hofheim (ots)

Vermisster 14-Jähriger

Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße 14.03.2019, 20:00 Uhr

Nach einem Familienstreit, am gestrigen Abend, lief der 14-Jährige aus der elterlichen Wohnung weg und ist seither im familiären Umfeld nicht wieder zurückgekehrt. Es handelt sich hierbei um den Noah BILJESKOVIC, der am heutigen Vormittag sogar noch die Eichendorffschule in Kelkheim besuchte und sich dort ordnungsgemäß abmeldete. Die Polizei erhielt jedoch erst heute Mittag Kenntnis über diesen Sachverhalt und hat erste Ermittlungen aufgenommen.

Der Noah wird wie folgt beschrieben:

- 170 cm groß - 70 kg schwer - schlanke Gestalt - braune kurze Haare - bezüglich Bekleidung gibt es keine Angaben

Eine Fahndung nach seinem Aufenthalt blieb bis dato ergebnislos.

Die Polizei bittet Bürger und Bürgerinnen um ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können an die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer: 06192-2079-0 gemeldet werden.

Pressemeldung vorgelegt: Holtz, PHK und KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



