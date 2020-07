Polizei Mettmann

POL-ME: Kollision zwischen zwei Radfahrern - 39-Jährige schwer verletzt - Haan - 2007009

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen (02. Juli 2020) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei sich entgegenkommenden Radfahrern auf einem Geh- und Radweg an der Ellscheider Straße in Haan. Eine 39-jährige Erkratherin wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Das war passiert:

Gegen 06:35 Uhr befuhr ein 32-jähriger Haaner, mit seinem Fahrrad der Marke VSC, einen Geh- und Radweg linksseitig der Ellscheider Straße in Fahrtrichtung Niederbergische Allee. Circa 250 Meter vor der Niederbergischen Allee kam dem Haaner eine 39-jährige Erkratherin auf einem Mountainbike der Marke Cube entgegen. Der 32-Jährige versuchte, aufgrund des schmales Weges seitlich auszuweichen und fuhr bergauf langsam seitlich entlang der Leitplanke. Als der 32-Jährige die entgegenkommende Erkratherin passierte, streifte diese die Satteltasche des VSC Fahrrades und kam aus vermutlich diesem Grund zu Fall.

Die 39-jährige Erkratherin verletzte sich durch den Sturz so schwer, dass sie stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der 32-jährige Haaner blieb unverletzt und konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

