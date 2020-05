Polizei Essen

POL-E: Essen: Junge Radfahrerin (~7) fährt auf die Straße, kollidiert mit PKW und fährt davon - Polizei such Zeugen

Essen (ots)

45329 E.-Vogelheim: Am vergangenen Montagabend (27. April) gegen 19.50 Uhr fuhr ein 55 Jahre alter Mercedesfahrer auf der Beckstädtstraße, als plötzlich ein Mädchen auf die Straße fuhr und es zu einem Zusammenstoß kam. Der 55-Jährige fuhr auf der Beckstädtstraße in Fahrtrichtung Gladbecker Straße. Ein zirka 7 Jahre altes Mädchen, in Begleitung von einem weiteren Mädchen und einem Jungen, fuhr plötzlich mit ihrem Fahrrad auf die Straße. Der Mercedesfahrer bremse sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab, konnte aber einen Zusammenstoß mit der jungen Radfahrerin nicht verhindern. Das Mädchen zog sich Schürfwunden an den Beinen zu und weinte. Trotzdem fuhr sie mit dem Fahrrad und ihrer Begleitung davon, ohne dass der Autofahrer Kontakt zu ihr aufnehmen konnte. An der Front des Mercedes entstand Sachschaden. Das Mädchen ist zirka 7 Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Sie ist zirka 130 cm groß und hat sehr lange, dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie war mit einem Kinderfahrrad unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zu den drei Kindern machen können. Das Verkehrskommissariat 1 nimmt die Hinweise unter der 0201/829-0 entgegen. /JH

