POL-PDLD: Mehrere Kontrollen anlässlich der ROADPOL Safety Days (16.09. bis 22.09.2020) ...

... führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Mittwoch in Germersheim und Weingarten durch. Der Tag begann mit Schulwegkontrollen in der Zeppelinstraße in Germersheim. Hier verhielten sich sowohl die Eltern, als auch die Kinder vorbildlich. Im Anschluss wurde Kontrollen im Stadtgebiet Germersheim aus einem zivilen Fahrzeug heraus durchgeführt. Zwei Gurtmuffel wurden kostenpflichtig verwarnt. Weiter ging es nach Weingarten, hier wurde in der Schlossgasse aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Verstöße konnten nicht festgestellt werden. Abschließend wurde in der Mozartstraße in Germersheim ebenfalls aufgrund von Hinweisen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Auch hier stellten die, Beamten keine Verstöße fest.

