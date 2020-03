Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Diebstahls und Trunkenheit im Straßenverkehr:

Am 01.03.2020, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein Polizeibeamter des Polizeikommissariat Bad Harzburg in einem zivilen Streifenwagen die Straße Hackelkamp im Gewerbegebiet von Bad Harzburg. Dem Beamten fielen dort auf dem Parkplatz der Firma Obi zwei Fahrzeuge, ein Transporter und ein Pkw, auf, welche mit einem Starthilfekabel verbunden waren. Bei den Fahrzeugen wurden drei männliche Personen angetroffen. Im weiteren Verlauf stellte der Polizeibeamte fest, dass mehrere Pflastersteine aus einer Ausstellungswand der Firma Obi fehlen würden. Wie sich herausstellte, hatten zwei der Männer diese in den Transporter geladen. Bei dem Fahrzeugführer des Transporters wurde zudem Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Bei einer Testung mit dem mobilen Messgerät wurde ein Wert von 1,51 Promille festgestellt. Der Führer des Pkw konnte nach Überprüfung entlassen werden. Die Pflastersteine wurden wieder ausgeladen und verblieben am Ort. Es wurden Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

