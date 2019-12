Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrerin verliert auf glatter Straße den Halt

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Sturz mit ihrem Motorroller hat eine 60-jährige Frau aus Bad Oeynhausen am Dienstagmorgen leichte Verletzungen erlitten.

Die Frau war den Erkenntnissen der Polizei zufolge um kurz nach halb acht am Morgen auf der Eidinghausener Straße in Richtung der Innenstadt unterwegs und beabsichtigte an der Kreuzung mit der Werster Straße nach rechts abzubiegen. Dabei geriet ihr Zweirad auf der leicht überfrorenen Fahrbahn ins Rutschen und kippte zur Seite. Ersthelfer kümmerten sich zunächst um die Leichtverletzte. Anschließend brachte der Rettungsdienst die Frau ins Krankenhaus.

