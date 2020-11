Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch am Benölkenplatz

Bocholt

In der Zeit von Donnerstag, 20.00 Uhr, bis Freitag, 16.30 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zugang zu einem Studentenwohnheim am Benölkenplatz zu verschaffen. Hebelmarken an einer Hauseingangstür, an einer Kellertür und an einer Terrassentür zeugten von ihrem erfolglosen Vorhaben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

