Polizei Hagen

POL-HA: 32-Jähriger pöbelt Passanten an und wird in Gewahrsam genommen

HagenHagen (ots)

Nachdem ein 32-Jähriger Mittwochabend am Friedrich-Ebert-Platz randalierte, wurde er durch die Polizei zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten sowie zur Beruhigung in Gewahrsam genommen. Der Hagener hatte gegen 18 Uhr in der Innenstadt fortlaufend Passanten angeschrien und angepöbelt. Er weigerte sich zudem, einen Mund-Nase-Schutz an den vorgeschriebenen Plätzen aufzusetzen. Nachdem er einen Platzverweis für die Innenstadt erhielt, ignorierte er diesen. Er kam zudem den weiteren Anweisungen der Beamten nicht nach. Stattdessen pöbelte er weiter und ließ sich nicht beruhigen. Der Mann war augenscheinlich alkoholisiert, lehnte jedoch einen freiwilligen Atemalkoholtest ab. (ra)

