POL-ROW: ++ Corona-Kontrolle in den Innenstädten - Polizei ahndet nur wenige Verstöße ++ Mitarbeiterin der Sparkasse verhindert Enkeltrick ++ Unbekannte drohen mit pikanten Bildern ++

Corona-Kontrolle in den Innenstädten - Polizei ahndet nur wenige Verstöße

LK Rotenburg. Die Polizei im Landkreis Rotenburg kontrollierte auch am Dienstag in den innerstädtischen Bereichen die Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen. Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr war der Kontaktbeamte der Bremervörder Polizei, Dieter Wellbrock, mit Klaus Jeschkeit vom Bremervörder Ordnungsamt unterwegs. Die Beamten stellten nur wenige Verstöße gegen die Pflicht zur Verwendung einer Mund-Nase-Maske fest. Diejenigen, die ohne den Schutz angetroffen wurden, waren einsichtig und wurden mündlich verwarnt. Ähnlich war die Situation in der Rotenburger Fußgängerzone und auf einigen Parkplätzen von Supermärkten. Fünf Beamte gingen dort auf Fußstreife und ermahnten mehrere Passanten, die Schutzmasken aufzusetzen. Auch hier zeigten sich die Betroffenen einsichtig und begrüßten die Kontrollen der Polizei.

Mitarbeiterin der Sparkasse verhindert Enkeltrick

Scheeßel. Der Aufmerksamkeit einer Mitarbeiterin der Scheeßeler Sparkasse ist es zu verdanken, dass einem 96-jährigen Mann am Dienstag großer finanzieller Schaden erspart geblieben ist. Der Senior hatte am Dienstag einen unerwarteten Anruf einer angeblichen Schwiegertochter erhalten. Geschickt verstand es die Anruferin das Vertrauen des Mannes zu gewinnen. Sie benötige dringend für drei Tage 30.000 Euro in bar. Schon am Donnerstag wolle sie die komplette Summe zurückzahlen. Der Scheeßeler versprach der Anruferin zehntausend Euro und machte sich auf den Weg zur Bank. Dort wurde man misstrauisch und schaltete eine Angehörige ein. Sie stoppte die Transaktion und verständigte die Polizei. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei:" Sprechen Sie im Kreise Ihrer Familie - besonders zu Corona-Zeiten - über die Gefahren durch betrügerische Anrufer und legen Sie klare Verhaltensregeln fest!"

Unbekannte drohen mit pikanten Bildern

Bothel. "Verschicken Sie online besser keine intimen Fotos oder Videos von sich!" - diesen Appell hätte ein 30-jähriger Mann zu Wochenbeginn beherzigen sollen, bevor er pikante Bilder von sich über die Messaging-Dienste Instagram und Hangouts an unbekannte Chatpartner verschickte. Prompt erhielt der Mann die Drohung, dass diese Bilder in diversen sozialen Netzwerken landen würden, wenn er nicht 1.500 Euro zahle. Er ließ sich nicht auf die Erpressung ein und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Hansalinie A1 - Gemeinsame Kontrolle von Zoll und Polizei nach Drogenfahrt

Ostetal/A1. Bei einer gemeinsamen Verkehrskontrolle durch Beamte der Autobahnpolizei Sittensen und des Hauptzollamtes Bremen ist am Dienstagvormittag ein 42-jähriger Autofahrer ins Visier geraten. Die Zollbeamten hatten den BMW des Mannes gegen 9.30 Uhr auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Süd in Fahrtrichtung Hamburg gestoppt. Sie erkannten bei dem Fahrer Anzeichen von Rauschgiftkonsum und forderten Unterstützung durch die Autobahnpolizei an. Ein Urintest bestätigte die erste Einschätzung. Demnach und nach eigenen Angaben hatte der 42-Jährige am Abend zuvor Marihuana geraucht. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich an dem BMW falsche belgische Kennzeichen befanden. Sie waren ausgegeben für einen Mercedes der A-Klasse. Der BMW ist vor geraumer Zeit stillgelegt worden. Dementsprechend wurden keine Steuern und Versicherungsbeträge für das Fahrzeug gezahlt. Der Mann musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Die Polizei leitete gegen ihn mehrere Verfahren wegen der Drogenfahrt, wegen einer Urkundenfälschung und wegen der Steuer- und Versicherungsverstöße ein.

Einbruch in Imbiss im Waldstadion

Heeslingen. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in den Imbiss des Heeslinger SC im Waldstadion eingebrochen. Sie nutzten ein auf Kipp stehendes Fenster und öffneten es gewaltsam. Mit gestohlener Bekleidung verschwanden die Unbekannten auf dem gleichen Weg auf dem sie gekommen waren.

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße sind am Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer hatte kurz vor 21 Uhr vermutlich zu spät erkannt, dass ein vor ihm fahrender 22-Jähriger mit seinem BMW abbremste. Er fuhr mit seinem VW Polo auf den Vordermann auf. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

Mit E-Motor-Longboard auf dem Fahrradweg

Rotenburg. Am Dienstagvormittag ist ein 21-jähriger Mann in der Harburger Straße erneut von der Polizei mit einem elektrisch angetriebenen Longboard erwischt worden. Der junge Mann surfte damit gegen 8.30 Uhr auf dem linken Fahrradweg. Für das ungewöhnliche Sportgerät bestand keine Betriebserlaubnis und kein Versicherungsschutz. Einen erforderlichen Führerschein besaß der 21-Jährige auch nicht. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein.

