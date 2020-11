POL-ROW: Pressemeldung der PI Rotenburg für den Zeitraum 06. - 08.11.2020

Polizeiinspektion Rotenburg

Bremervörde: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer Am 06.11.2020 gegen 22:20 Uhr ereignete sich in Bremervörde ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 16 jähriger Kradfahrer aus Bremervörde schwer verletzt wurde. Eine 23 jährige Fahrzeugführerin aus Bremervörde hatte die Neue Straße in Bremervörde aus Richtung Stade kommend mit ihrem PKW befahren und beabsichtigte nach links in die Straße Großer Platz einzubiegen. Nachdem sie an der zu dieser Zeit abgeschalteten Lichtsignalanlage einen entgegenkommenden PKW durchfahren lassen hatte, leitete sie den Abbiegevorgang ein, und übersah dabei den ihr entgegenkommenden Kradfahrer. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der 16 Jährige Kradfahrer wurde zur ärztlichen Versorgung in das Elbe-Klinikum Stade verbracht.

Rotenburg: Körperverletzung am Pferdemarkt

Am Freitag gegen 13.20 Uhr, kam es auf dem Pferdemarkt nach einer verbalen Auseinandersetzung zu einer Körperverletzung zwischen einem Jugendlichen und einem Heranwachsenden aus Rotenburg. Trotz diverser Schläge, auch gegen den Kopf, trug das Opfer glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Der 16-jährige Beschuldigte wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht, um ihn dort seinen Eltern zu übergeben. Den 16-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Visselhövede: Kühe als Hindernisse

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten unbekannte Personen zwei Kühe auf die Celler Straße, in Höhe der ehemaligen Kaserne. Bei diesen Kühen handelt es sich um Ausstellungsstücke in Originalgröße, einer auf dem Gelände ansässigen Firma, welche zuvor an dem Einfahrtsbereich aufgestellt waren. Durch einen aufmerksamen Fahrzeugführer aus Visselhövede kam es zum Glück nicht zu einem schweren Verkehrsunfall. Dieser hatte das Hindernis rechtzeitig erkannt und es bis zum Eintreffen der Polizei abgesichert. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Visselhövede (04262/959080) in Verbindung zu setzen.

Vahlde: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Heranwachsenden

Am Sonntag gegen 04.10 Uhr, kam es in der Ortsdurchfahrt Vahlde zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger aus der Samtgemeinde Fintel kam mit seinem Pkw VW, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach einem Fahrbahnteiler von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Straßenbaum. Im weiteren Verlauf schleuderte der Pkw gegen diverse weitere Bäume und Verkehrszeichen und bleibt letztlich, abseits der Straße, im Grünstreifen liegen. Die ersten Einsatzkräfte konnten im Fahrzeug keine Person feststellen, jedoch versteckte sich eine männliche Person in unmittelbarer Nähe hinter einem Baum. Die Person war offensichtlich verletzt und gibt in einer ersten Befragung an, alleine in dem Pkw gesessen zu haben. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Pkw zum einen unberechtigt geführt wurde und der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden hat. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Behandlung ins hiesige Diakoniekrankenhaus verbracht. Dort wurde ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde. Im Weiteren wird er in Zukunft auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Lange, PHK, PI Rotenburg

