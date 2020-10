Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Northeim (ots)

37154 Northeim, Gardekürassierstraße; Mittwoch, 30.09.2020, 03:00 Uhr bis 07:00 Uhr

NORTHEIM (TH) In den frühen Morgenstunden des 30.09.2020 ist es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Gardekürassierstraße gekommen. In der Zeit von 03:00 Uhr bis 07:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Reifen an dem geparkten Pkw einer 52-jähr. Frau aus Northeim. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Tel.: 05551/7005-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell