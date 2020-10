Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Müllcontainers

Einbeck (ots)

Dassel, OT Markoldendorf (Kr.) 01.10.2020; 20:36 Uhr

Am Donnerstagabend, den 01.10.2020, brannte gegen 20:36 Uhr ein Müllcontainer in der August-Kettler-Straße in Markoldendorf. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr diesen bereits gelöscht. Es bestand keinerlei Gefahr für angrenzende Gebäude und Personen. Zur Brandursache und Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen diesbezüglich bereits aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

