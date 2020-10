Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schlägerei auf Spielplatz in Northeim

Northeim (ots)

37154 Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Spielplatz; Donnerstag, 01.10.2020, 23:55 Uhr

NORTHEIM (TH) Am späten Donnerstagabend ist es auf dem Spielplatz in der Albrecht-Dürer-Straße in Northeim zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 30-jähr. Northeimers gekommen.

Nach Angaben des Opfers und eines Zeugen haben drei männliche Personen auf das Opfer eingeschlagen und dadurch verletzt. Das Opfer wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Northeim zugeführt.

Die drei geflüchteten Täter konnten nach kurzer Zeit durch Beamte der Polizei Northeim in der Nähe angetroffen und kontrolliert werden. Bei diesen Personen handelte es sich um drei Männer aus Northeim im Alter von 19 - 37 Jahren.

Gegen die drei Männer wurde eine Strafanzeige hinsichtlich einer Gefährlichen Körperverletzung gefertigt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Tel.: 05551-7005-0 an die Polizei Northeim.

