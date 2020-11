Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Drei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen ++ Täter eines Dumme-Jungen-Streichs geschnappt ++ Sommerreifen gestohlen ++ Radfahrerin rutscht auf Laub aus und verletzt sich ++

RotenburgRotenburg (ots)

Drei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Heeslingen. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannten Autoknacker drei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. In der Marktstraße stachen sie das Schloss der Fahrertür eines Fiat Ducato auf. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen sie zwei Kettensägen und eine Handkreissäge mit. Im Eckernkamp gingen sie einen Fiat Doblo an. In diesem Fall entfernten die Täter das Schloss der Heckklappe und holten einen Bohrhammer und ein Messgerät von der Ladefläche. In der Straße Hohe Luft waren die Unbekannten nicht so erfolgreich. Auch hier zogen sie das Schloss eines Fiat Ducato ab. Beute haben sie in dem Fahrzeug aber nicht gefunden. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. Zeugen, die in der Nacht in Heeslingen verdächtige Personen oder Fahrzeugen bemerkt haben, melden sich bitte unter Telefon 04281/9306-0 bei der Zevener Polizei.

Täter eines Dumme-Jungen-Streichs geschnappt

Rotenburg. Drei Jugendliche haben am Mittwochabend in der Goethestraße ein vorbeifahrendes Auto mit Eiern beworfen. Bei diesem "Dumme-Jungen-Streich" gerieten sie offenbar an den Falschen. Der Fahrer des betroffenen VW Golf fuhr den flüchtenden Jugendlichen hinterher und konnte einen von ihnen mit Unterstützung eines Zeugen ergreifen. Seine Freunde machten sich aus dem Staub. Da durch den Eierwurf offenbar der Lack an dem Fahrzeug beschädigte wurde, ermittelt die Rotenburger Polizei gegen die 14 und 15 Jahre alten Täter wegen einer Sachbeschädigung.

Sommerreifen gestohlen

Zeven. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch auf einem Parkplatz an der Godenstedter Straße die Sommerreifen samt 20 Zoll-Felgen eines Autos gestohlen. Dazu bockten sie einen Audi Avant auf und montierten alle vier Räder ab. Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Radfahrerin rutscht auf Laub aus und verletzt sich

Basdahl. Am Mittwochabend ist eine 28-jährige Gnarrenburgerin bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad verletzt worden. Die Frau war gegen 20 Uhr auf dem Radweg an der Bundesstraße 71/74 unterwegs, als sie ihre Fahrt auf der mit feuchtem Laub bedeckten Fahrbahn in einer Verschwenkung abbremsen musste. Dabei kam sie ins Rutschen und stürzte. Sie zog sich bei dem Missgeschick eine Verletzung am Knie zu und musste im Rettungswagen in die OsteMed Klinik gebracht werden.

